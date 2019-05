Nye Borgerliges folketingskandidat 'skubbede' til Enhedslistens

- Det lyder ikke så slemt, men i sammenhængen var det. Hun havde holdt et enormt flot oplæg, og så sagde han, at det var nemt at få opbakning, når man er "en ung smuk kvinde", eller sådan et eller andet. Han nedgjorde hendes argument ved at spille på hendes alder og køn. Der var der flere, der sagde fra overfor blandt Jesper Petersen og Karin fra Alternativet, supplerer Mathias Christiansen.

- Det var jo som reaktion på noget, jeg sagde, at det skete. Det foregik jo bag mig. Jan Køpke blev rigtig sur over min indledning i debatten, og så kom Mathias fra Enhedslisten og Jan fra Nye Borgerlige nærmest op og slås. Jan Kalder mig en "ung smuk pige" efter mit indlæg og taler mig ligesom ned. Det siger jeg ligesom fra overfor, så bliver han meget sur. Det eskalerer så fuldstændigt, fortæller Nanna Bonde.

Trådt i spinaten

Mundhuggeriet udviklede sig så.

- Stemningen blev simpelthen ret dårlig ret hurtigt. Jeg stod med siden eller ryggen til, og prøvede at snakke til ordstyreren, så jeg så ikke, at han gjorde det. Og jeg valgte at ignorere det, for ikke at give ham den opmærksomhed. Men han ramte mig to-tre gange på skulderen; det var mere end et prik, konstaterer Mathias Christiansen.

Han partikollega Rune Robert Friis kalder det i et indlæg på Enhedslistens lokale hjemmeside for "en aggressiv og voldelig adfærd" og Jan Køpke Christensens kommentar for "sexistisk" og hans adfærd for grænseoverskridende.

- Men hvor slemt var det? Er det noget, der er blevet politianmeldt?

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke gider gøre noget ved det. Vi skal ikke rende rundt og politianmelde hinanden. Han har trådt i spinaten, og så håber jeg bare, at han lærer af det. Det vil at være at trække den langt, at skulle til at politianmelde hinanden.