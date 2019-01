Nybolig Erhverv skifter navn til Nordicals

Navneskiftet markerer en ny vækststrategi for erhvervsmæglerkæden, som styrker rådgivningen over for de største investorer både i Danmark og udlandet.

HADERSLEV: Nordicals er det nye navn på en af Danmarks markedsledende erhvervsmæglerkæder, Nybolig Erhverv.

René Damkjær og Hans Peter Poulsen fortsætter som partnere og indehavere i afdelingerne Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. - Vi har gennem mange år løftet markedet for erhvervsejendomme i Sønderjylland, og som en del af Nordicals vil vi fortsat tilbyde professionel rådgivning med unikt lokalt og regionalt kendskab og landsdækkende overblik. Samtidig opjusterer Nordicals inden for blandt andet investeringsområdet, så vi fremover vil kunne tilbyde mange flere services, siger partner og erhvervsmægler René Damkjær i en pressemeddelelse. Nordicals styrker kompetencerne og ydelserne for at imødekomme erhvervsejendomsmarkedets voksende efterspørgsel efter specialistviden og stærke netværk.

Samtidig med navneskiftet opjusterer Nordicals sin Capital Markets-afdeling, som retter sig mod udenlandske investorer, professionelle ejendomsaktører som pensionsselskaber og fonde samt større private investorer. - I Sønderjylland ser vi en stigende interesse fra investorerne, og vi ser frem til et styrket landsdækkende samarbejde, så vi fremover kan løfte endnu flere større opgaver, siger René Damkjær. Et af Nordicals' mål er at blive den stærkeste erhvervsmægler på de digitale platforme, og som et led i den strategi har rådgivningshuset allerede etableret flere analyse- og marketingcentre.

To gange om året har Nybolig Erhverv udgivet markedsrapporten "Erhvervsejendomme i Danmark", og dette fortsætter Nordicals. Samtidig styrkes markedsindsigterne og rådgivningen med løbende blogs og økonomiske nøgletal. René Damkjær understreger, at lokale erhvervsinvesteringer er en del af verden, de politiske udviklinger og rentemarkederne. - Der er ingen tvivl om, at Sønderjylland er et vækstområde - især inden for lager- og logistikvirksomhederne, som jo i høj grad etablerer sig ned mod den tyske grænse. Vi er som erhvervsejendomsrådgivere en naturlig del af de lokale netværk, så vi ved, hvor markedet er på vej hen. Vi kender de politiske beslutninger, og vi har altid fingeren på pulsen, så vi kan rådgive om de nye vækstområder. Fremover kan vi tilbyde stærkere lokalrådgivning i et endnu mere internationalt perspektiv, siger René Damkjær.