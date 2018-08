Ny strandvej er kommet lidt nærmere

AARØSUND: Planerne om at ændre på Gammelbrovej sendes nu i høring. Politikerne i udvalget for plan og miljø har godkendt oplægget til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Det er ejeren af Gammelbro Camping, som har søgt om at få ændret vejføringen, da den offentlige vej går gennem campingpladsen. Det gør den, fordi Gammelbro Camping for nogle år siden købte nabo campingpladsen.

Ved at anlægge en ny offentlig vej nord for campingpladsen med adgang til stranden, kan campingpladsen bedre styre, hvem der opholder sig på pladsen og udvikle campingpladsen.

Der er også planer om at udvide campingpladsen med 200 ekstra campingenheder i form af enten hytter, campingvogns- og autocamperpladser.

Gammelbro Camping er i forvejen en af Danmarks største campingpladser. Den vil med udvidelsen komme op på 1200 enheder.

Der skal også være et rekreativt område med for eksempel en disc-golfbane, krolf eller ponyridning.

Omkostningerne til den nye vej på 700.000 kroner deles ligeligt af kommunen og campingpladsen. Den etableres en ny p-plads ved stranden.