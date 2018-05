Ny støttegruppe til Lagoniskolen får 325 medlemmer på ét døgn

Vojens: En gruppe forældre og politikere vil gerne vise deres støtte til Lagoniskolen. Derfor handler de nu og danner en støtteforening, der har stiftende generalforsamling 23. maj. Torsdag udsendte de følgende pressemeddelelse:

"Vivi Ravnskjær Terp, Marie Skødt og jeg (Gitte Ravnskjær Nielsen) har i dag iværksat initiativet med foreningen Lagoniskolens Venner. Foreningen er startet som en lukket facebook gruppe, hvor alle forældre med børn på Lagoniskolen, tidligere forældre og andre interesserede i opbakning til Lagoniskolen, kan blive medlem. Her til aften har gruppen allerede over 325 medlemmer, og endnu flere er meget velkomne.

Initiativet er taget på baggrund af de seneste udmeldinger omkring Lagoniskolens uventede nedgang i antallet af elever, og deraf den økonomiske situation, som desværre resulterer i klasse-sammenlæggelser, fyring af lærere m.m.

Vi ønsker at skabe positiv opbakning og forældreengagement omkring Lagoniskolen. Vi er realistiske og ved, at der skal politisk fokus og opbakning til, for at Lagoniskolen kan få bedre vilkår. Samtidig ved vi også fra friskolerne, at forældreengagementet og medejerskab gør en meget stor forskel for børnenes skoleliv. Vi håber, at vi sammen kan skabe en forældrebevægelse og en forening, som via frivillige kræfter kan skabe gode inititativer og sociale aktiviteter, samt et styrket samarbejde mellem skole, hjem og lokalsamfundet. Ligeså er ønsket, at vi bliver en god samarbejdspartner for skolens bestyrelse og ledelse."

Der er stiftende generalforsamling d. 23. maj 2018 fra kl. 17.00-18.00 på Danmarksgade 8 i Vojens.

