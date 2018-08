Ny skole er klar til at blive sendt i offentlig høring

Adgangsvejen til sydbyens nye skole bliver via Gammel Hørregårdsvej, som skal udvides og trafiksikres.

HADERSLEV: Spaden er endnu ikke i jorden, men der går nok ikke mange måneder, før byggeriet af den nye skole i Sydbyen begynder. Udvalget for plan og miljø har godkendt den nye lokalplan for området.

Den forventes snart send i offentlig høring i otte uger, når den også har været gennem byrådet. Planen lægger blandt andet op til, at skolen opføres i træ og glas fordelt over 6000 m²

Den vil få indkørsel af tung trafik fra Gammel Hørregårdsvej og stier fra Gammel Hørregårdsvej, Erlev Bjerge og nord fra det eksisterende stisystem.

Særligt den tunge trafik vil give øget belastning af Gammel Hørregårdsvej:

"Det vurderes, at skolen vil medføre en mangedobling af trafikken på Gammel Hørregårdsvej. ... Gammel Hørregårdsvej bør sideudvides og kantstensafgrænses fra rundkørslen og op forbi adgangen til skolen, og der bør etableres et krydsningspunkt umiddelbart nord for vejadgangen", hedder det i lokalplanforslaget.

I miljøvurderingen er det uddybet:

" I krydset er der samtidig en stor stiforbindelse fra vest, hvor elever vil ankomme via. Dermed skal der etableres en sikker stikrydsning på Gammel Hørregårdsvej. Det kan gøres enten med en niveaufri krydsning eller med fodgængerfelt, torontoanlæg og skolepatrulje".

Rundt om hele skolen etableres også stisystem.

Et gammelt vandhul skal genetableres, og der graves ud til en større regnvands sø.

Skolen skal erstatte Sdr. Otting Skoles afdeling i Buegade/Hertug Hans Skole og rumme 0.-6. klasser.

Skolen forventes at stå færdig i 2020. Den skal rumme 600 elever og 50 ansatte.

Der reserveres plads til en institution på 3000 m² i den sydlige ende af området.