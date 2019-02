Ny skole bliver endnu dyrere

Liciationsresultatet lå næsten ni millioner over det beløb, der er afsat til skolen i Hadeslevs sydby. Byggebranchen har det godt, og byggeriet er unikt. Politikerne fandt besparelser på to millioner kroner.

Det er ikke første gang, der skal reguleres på udgifterne til den kommende skole, der ikke er set lignende Danmark. Netop byggeriets specielle udformning angives som en af årsagerne til, at prisen overskrider budgettet.

Firmaet Ommen og Møller vandt licitationen med et bud på 86.243.600 kroner. De øvrige, der bød, var: Bo Michelsen: 89.560.000 kroner CAWO: 89.900.000 kroner Egil Rasmussen: 91.377.000 Jorton: 94.952.500 kroner

Stigende priser

I foråret 2017 vedtog byrådet at afsætte ekstra 22 millioner til sydbyskolen, der fra begyndelsen var budgetteret til 101 millioner kroner. Fra 2016 til 2017 havde skolens ansatte, bestyrelsen og politikerne arbejdet intenst med at finde ud af, hvordan den skulle indrettes, og forslagene kostede mellem 101 og 140 millioner kroner.

Der er ikke nogle poster i tilbudslisten, der er markant højere end forventet. Derimod er de fleste poster lidt over det beregnede, hvilket kommunens forvaltning tilskriver, at byggebranchen har det godt, og at der har været stigende priser i branchen i de senere år.