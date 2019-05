Ny restaurant puster liv i Storegade

HADERSLEV: SIS House står der på skiltet over byens nye spisested i Storegade 24.

I'et er formet som et spyd.

- SIS betyder spyd på tyrkisk, fortæller Mushin Kartal, som har åbnet restauranten sammen med Murat Dogan.

Begge er 41 år og af tyrkisk afstamning.

De seneste 15 år har de været kolleger i et transportfirma i Kolding. De har nu begge opsagt deres trygge jobs for at forfølge drømmen om at drive deres egen restaurant.

- Vi har gået og kigget på lokalerne her i et års tid. Jeg var begyndt at kede mig lidt i mit job som transportleder, og det har længe været min drøm at åbne en restaurant. En dag sagde jeg til Murat: - Nu gør jeg det, og så sagde han: - Så vil jeg også med, fortæller Muhsin Kartal, som har boet i Haderslev med sin familie i mange år.