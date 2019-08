Ny restaurant: Mr. Fish åbner på Sydhavnsvej til september

Oyisi Running Sushi er lukket. 8. september ændres konceptet og bliver til all you can eat. Restauranten kommer til at hedde Mr. Fish.

HADERSLEV: Siden den 1. oktober 2014 har der været running sushi på Sydhavnsvej. Den 1. juli lukkede Oyisi Running Sushi med en besked på hjemmesiden om, at restauranten var under ombygning. Det er den også, men når restauranten åbner igen søndag den 8. september, så bliver det ikke med running sushi, som vi har kendt det i den tid, hvor Betty Chen har ejet restauranten. Den nye restaurant kommer til at hedde Mr. Fish og igen er Betty Chen ejer - men denne gang står hun ikke selv bag restauranten - nu ejer hun den sammen med Yuhong Bossen. Udover at der er nyt på både navne og ejerfronten, så kommer der også til at ske ændringer med konceptet: - Det bliver all you can eat, siger Betty Chen. Som navnet Mr. Fish måske afslører, så vil der stadig være fokus på fisk: - Vi kommer til at have lige så mange slags sushi, som vi har nu, siger Betty Chen. - Der vil også stadig være varme retter, men ikke helt så mange som vi har nu, siger Yuhong Bossen.

Ny måde Mens man tidligere bare skulle sidde ved sit bord og vente på, at maden kom kørende forbi, så bliver det anderledes hos Mr. Fish. - Man skal i stedet bestille sin mad på en iPad, fortæller Betty Chen. På den måde kommer der ikke til at være så meget madspild som nu, da gæsterne ud fra billeder vil kunne se og bestille lige den slags mad, som de allerhelst vil have: - Og vi sikrer os også, at gæsterne får helt frisk sushi, siger Yuhong Bossen. Maden vil nemlig ikke køre rundt i restauranten, inden det lander på gæsternes tallerken, men i stedet vil det komme direkte fra køkkenet, når de har modtaget ordren fra de iPads, som gæsterne bliver udstyret med. Mens der var running sushi i restauranten var der plads til omkring 60 gæster. Nu hvor der ikke længere skal være plads til at maden kører gennem lokalet, så kommer der til at være plads til flere gæster: - Vi kommer til at have plads til 80 gæster, når vi åbner igen, siger Betty Chen.

Betty Chen ejer blandt andet også Oyisi Running Sushi i Aabenraa og ville egentlig have solgt restauranten i Haderslev til Yuhong Bossen. Men efter at have snakket om det, så blev de enige om, at de ville starte en ny restaurant sammen på Sydhavnsvej. - Jeg kommer til at være i restauranten, siger Yuhong Bossen. Betty Chen vil derimod ikke være helt så synlig: - Jeg vil tage mig af regnskaberne og så videre, siger hun. Yuhong Bossen har tidligere drevet Højer Cafeteria, men er nu flyttet til Haderslev. For hende er det helt naturligt at kaste sin energi ind i Mr. Fish. - Jeg er faktisk helt vild med at spise sushi selv, afslører Yuhong Bossen. Ejerne af Mr. Fish vil endnu ikke afsløre alt omkring deres nye restaurant: - Men vi vil gerne fortælle, at der kommer til at være en overraskelse i restauranten, som børnene sikkert vil synes om, siger Yuhong Bossen.