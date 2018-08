Ny kunst på supercykelstien i Haderslev

Davidsens Tømmerhandel A/S lægger væg til, når kunstneren No Title går i gang med sit kunstværk.

Haderslev: Kunstneren No Title går onsdag i gang med et nyt kunstværk på supercykelstien i Haderslev. Værket afsløres fredag 24. august i forbindelse med den streetparade, der markerer åbningen af Trekantområdets Festuge i Haderslev.

Davidsens Tømmerhandel A/S lægger væg til, når kunstneren No Title onsdag 8. august går i gang med sit kunstværk. To malerier af "øjne" kommer fremover til at pryde supercykelstien. Motivet er valgt ud fra festugens tema "se mig".

No Title er en dansk kunstner, som har specialiseret sig i vægmalerier i byrummet. Hans værker er at finde i en række danske byer, hvor han har udsmykket mure, facader, tunneller og meget andet.

Det færdige værk vil blive afsløret i forbindelse med åbningen af Trekantområdets Festuge i Haderslev fredag 24. august, hvor et festligt optog, en streetparade, med et jazzorkester i spidsen vil gå fra Gravene til havnen i Haderslev.

Optoget går fra Gravene klokken 16 og går fra Nørregade på supercykelstien til havnen. Undervejs skal kunstværket afsløres på bagmuren af Davidsens Tømmerhandel A/S, men allerede fra onsdag kan interesserede se værket blive til, mens kunstneren arbejder.

Der bliver fest og farver på hele turen, hvor deltagerne blandt andet får udleveret kridt, så de selv kan være med til at udsmykke supercykelstien. På havnen vil der frem til klokken 19 være forskellige arrangementer, mulighed for at købe mad og en lille overraskende oplevelse til de fremmødte børn.