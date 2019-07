Ny klinik med thaimassage er åbnet i Gram

For nylig åbnede 52-årige Pasook Chomdi fra Thailand klinikken Pasook Wellness Thaimassage på Slotsvej i Gram. Her tilbyder hun forskellige former for massage.

Gram: Gram har fået en ny massageklinik.

Således åbnede thailandske Pasook Chomdi, 52, for nylig klinikken Pasook Wellness på Slotsgade 12. Her tilbyder hun flere former for massage, og hun er glad for den modtagelse, hun har fået i byen.

- Jeg har allerede oplevet en god opbakning til min klinik - bedre end jeg havde forventet, siger hun.