Ny forening samler bekymrede naboer til F-35

SKRYDSTRUP: Når forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) fredag mødes med naboer til Fighter Wing Skrydstrup er nogle af deltagerne fra en relativt ny forening: "Foreningen Flyvestations Skrydstrups naboer". Den udspringer af facebook-gruppen "Støjgruppen for F-35".

- Det drejer sig om, at vi har besluttet, at vi vil være sobre i vores måde at gøre tingene på. Nu må vi se, hvad mødet munder ud i, for der er ikke nogen dagsorden, siger formanden Per Brommann.

Han bor selv i Over Jerstal, hvor han dagligt har F-16 jagerfly til at vende over sin have. Han roser derfor forsvarsministeren for at stille op og lytte til borgernes bekymringer omkring de kommende F-35 jagerfly, som jo forventes at støje endnu mere.

- Det er rigtig godt set af ham, at ham kommer for at høre os.

Men at F-35 kommer, er Per Brommann ikke i tvivl om.

- Uanset hvad vi gør, kommer flyene til at være der. Det handler om, hvordan vi kan leve sammen, så vi ødelægger mindst muligt. Vi skal tænke 25-40 år ud i fremtiden. Det har jo en konsekvens, hvad vi gør for børnehaver, skoler og så videre. De væsentligste punkter er sundhed, økonomi og miljø.