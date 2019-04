Ny forening hjælper kreative talenter til penge - første forsøg gav 110.000 kroner

Under arbejdet fandt vi ud af, at der havde siddet grupper og arbejdet med manuskripter i et halvt år, og de anede ikke, hvordan de kom videre ud i verden med det.

- Jeppe er enormt kreativ og har et bredt netværk. Jeg er vant til arrangere og skaffe penge, siger Christine Strange, der blandt andet har erfaringer med at søge LAG-midler.

Kortfilmspremiere

Tidligere i april holdt de to premiere på 12 danske og tyske kortfilm, der blev vist i Kosmorama. Samarbejdet med de danske og tyske filmfolk var foreningens premiere på udvikling af talentpleje. Filmene, der blev vist ved den lejlighed, skulle senere sendes ud til filmfestivalerne.

Christine Strange fortæller, at arbejdet med filmfolkene, der var mellem 18 og 27, kom i stand, da Jeppe Vinum iagttog en ny trend blandt unge filmentusiaster: Efter at have lagt produktioner ud på platforme som Youtube, skulle der mere til. Her kunne Future Class komme ind i billedet med workshops og viden om, hvor der er penge til rådighed.

De 15.000 euro fra EU er af stor betydning for det kommende arbejde, vurderer Christine Strange:

- Har man først fået tilskud fra EU, åbner det dørene for andre, for det er en blåstempling.

Future Class er også gået i samarbejde med filmværkstederne i Aarhus og Odense.

Future Class stiller sig også til rådighed for folk, der har ideer indenfor andre områder. Det kan være sammenkomster for kor i forbindelse med genforeningen og folk, der drømmer om at udgive en bog.