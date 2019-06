Ny caféejer bliver sponsor: Kløften Festival er en del af integrationen

HADERSLEV: Forleden blev de sidste brød til årets sponsorreception lagt i fryserne, så de er klar, når Kløften Festival 27. juni inviterer til sponsorreception. I en måned har Laura Nitz og to andre frivillige fra Kløften Festivals støtteforening bagt brød til den eftertragtede sponsorreception, der finder sted torsdag 27. juni, den første dag af årets Kløften Festival.

Indtil nu har over 250 sponsorer tegnet sponsorat - heraf 35 nye sponsorer, og det glæder Bent Nitz, der er kasserer i støtteforeningen. Han har året igennem banket på dørene hos lokale erhvervsfolk og mødt både gamle og nye sponsorer.

En af de nye er Kirsten Holberg fra caféen Søster Selvsving.

- Vi er nye i byen og mærker tydeligt, at Kløften Festival er vigtig for Haderslev. Vi ser et sponsorat til en god måde at blive "integreret" i byen, lyder det smilende fra Kirsten Holberg, der driver Søster Selvsving sammen med sin datter Frederikke.

Hun og familien ser frem til at opleve deres første Kløften Festival nogensinde, både som sponsorer og som deltagere.

- Vi har jo hørt meget om den, siger Kirsten, der er glad for at kunne være sponsor, når nu hun ikke har tid til at være frivillig på festivalen.