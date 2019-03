Ny bydel: Pris 203 millioner

HADERSLEV: Der er nu sat et overslag på det ambitiøse Jomfrusti-projekt, der skal blive en ny bydel og forbinde bykernen med havnefronten.

203 millioner lyder overslaget. Heri er medfinansiering fra forsyningsselskabet Provas på 27 millioner.

Alene beløbet for den offentlige økonomi gør, at projektet har en lang tidshorisont, hvilket flere byrådsmedlemmer understregede, da de vedtog, at masterplanen, der blev vedtaget i 2017, fortsætter.