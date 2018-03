Ny butikschef inviterer til fødselsdag

Haderslev: For et år siden slog IDEmøbler skydedørene op til et nyt bolighus på Sverigesvej, og i februar havde Mikkel Hornshøj første arbejdsdag som butikschef. Med sine 1400 kvadratmeter er butikken en af de mindste IDEmøbler i landet, men det passer den ny butikschef helt fint. Selvom han blot er 30 år og dermed en af de yngste butikschefer i IDEmøbler-kæden, har han allerede mange års erfaring. Han begyndte karrieren som deltidsmedarbejder i IDEmøbler Randers for seks år siden. Her steg han hurtigt i graderne, og for to år siden flyttede han til IDEmøbler Aabenraa, hvor han blev butikschef, indtil han i februar skiftede til det mindre og nyere bolighus i Haderslev.

Nyt koncept

- Her i Haderslev er butikken hyggelig og intim. Den er indrettet med IDEmøblers nye koncept, som gør det nemt at forestille sig, hvordan møblerne vil se ud i ens eget hjem. Men det bedste er, at IDEmøbler her i Haderslev har en meget stærk lokal forankring. Vi er på fornavn med kunderne, og jeg føler mig næsten som en lokal købmand. Det kan jeg rigtig godt lide, udtaler Mikkel Hornshøj i en pressemeddelelse.

I weekenden 6., 7. og 8. april kan IDEmøbler Haderslev fejre et års fødselsdag, og det kommer ikke til at gå stille for sig. - Ud over kaffe, kage, slik og sodavand byder vi på rigtig gode tilbudspriser, hvor man kan spare op til 25-50 procent på stort set hele butikken. Desuden har vi inviteret en række af vores leverandører, så man kan komme helt tæt på dem, der laver vores møbler og få vejledning til det helt rigtige valg af seng, sofa og lænestol, fortæller Mikkel Hornshøj.