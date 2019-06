Forældre har ladet sig inspirere af Gram: En daginstitution, der skal erstatte den snart 50 år gamle Rosengården, bygges sammen med Haderslev Idrætscenter.

HADERSLEV: En ny børnehave skal bygges sammen med Haderslev Idrætscenter. En tæt kontakt mellem centret og institutionen vil styrke børnenes indlæring, sundhed og motorik gennem fysisk aktivitet. Det er forældrebestyrelsen ved Sct. Severin Børnehuse, der har et ønske om, at en ny børnehave i den nordlige del af Haderslev by kommer til at smelte sammen med idrætscentret.

Daginstitution Placering af en ny institution i Haderslev by har været drøftet af udvalget for børn og familier i halvandet år.Der er afsat i alt 35 millioner kroner i kommunens investeringsoversigt til nye institutioner i årene 2021-2022.

Café kan bistå En ny institution skal erstatte den snart 50 år gamle Rosengården på Thrigesvej. Forældrebestyrelsen er blevet inspireret til forslaget efter at have set den nyeste institution i kommunen, børnehuset Nobi i Gram, der er bygget sammen med et motorikcenter. En arbejdsgruppe anbefaler, at institutionen får indgang direkte ind til idrætscentret for at få den højest mulige synergieffekt. For eksempel kan centrets café, der har fokus på sund mad, stå for en frugtordning og levere mad til institutionens ture og ekskursioner.

Dyr renovering Forvaltningen har beregnet, at byggeri af en børnehave på et areal, der ikke er byggemodnet, vil koste mellem 18.000 og 20.000 kroner per kvadratmeter. Hertil kommer indretning af legeplads og køb af inventar. Haderslev Kommune ejer grunden. Til sammenligning vil det koste 11.500 kroner per kvadratmeter, hvis Rosengården, der er fra 1970, skal bringes op på nutidig standard. Hvis kommunen ender med at bygge en børnehave med samme udgangspunkt som Nobi i Gram, normeret til 130 børn, vil det koste mellem 25 og 28 millioner kroner. Der er afsat i alt 35 i investeringsoversigten til nye institutioner i Haderslev by i årene 2021-2022. I første omgang beder udvalget for børn og familier om en plan for det samlede forventede pasningsbehov i byen, så politikerne får klarhed over, om der er behov for to institutioner, eller om der ud over en ny børnehave skal bygges til på en eksisterende. Planen skal indeholde en plan for sammenbygning med idrætscentret. Af hensyn til kommunens økonomiske situation skal åbningen finde sted i 2023 og ikke 2022.