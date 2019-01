GRAM: Der var fyldt sal, da Brand og redning Sønderjylland lørdag holdt nytårsparole i Gram Fritidscenter. Beredsskabsdirektør Lars Møldrup holdt sin første nytårtale, og det slap han i følge Lars Damkjær godt fra. I talen lagde han vægt på, at han satte stor pris på de frivilliges indsats.

- Jeg er ydmyg og stolt, ikke alene fordi I ser godt ud i jeres flotte uniformer, men fordi blodet, der flyder i jeres årer brænder for sagen om at skabe tryghed og sikkerhed i området, sagde Lars Møldrup. og fortsatte:

- Når jeg som direktør kommer rundt i landet, mærker jeg stor nysgerrighed på jeres motivation for sagen og jeg får mange anerkende bemærkninger med til jer på vejen. Mange kommenterer også på, om det ikke er "noget særligt", som beredskabsdirektør at have med frivillige at gøre - og det kan jeg bekræfte dem i. Man møder nemlig sjældent mennesker, der har jeres engagement. Frivillighed er noget særligt, en stærk del af den danske kultur.

Direktørens begejstring for de frivillige var dog ikke forbeholdt festlige lejligheder og skåltaler som lørdagens parole, forsikrede Lars Damkjær, der er frivillig brandkaptajn i Gram:

- Man mærker, at han interesserer sig for, hvad der foregår på gulvet, blandt andet ved at han er i færd med at uddanne sig til brandmand. Han havde fået fri fra undervisningen lørdag for at kunne holde talen, til gengæld for at sige ja til at komme til tavlen næste lørdag.

Jo, det gav respekt. Det er ellers noget af en opgave Lars Møldrup er sat i spidsen for, og det fik også tanker med undervejs.

- Vi er stadig et "ungt" beredskab i Brand og Redning Sønderjylland. Født af reform som udfordrede strukturen og samarbejdet rundt i landet. Selvfølgelig har vi også vores udfordringer og der vil også komme bump undervejs i fremtiden - men med "ordenlighed, dialog og sikkerhed frem for alt" som værdier, vil vi helt sikkert komme styrket videre, lød det blandt andet fra direktøren.

Møldrup sluttede af med et tak til brandmændenes nærmeste: Tak til jeres arbejdsgiver, som giver jeg lov til at smutte til brand, uden dette tilsagn intet brandværn og beredskab. Og ikke mindst tak til de børn og pårørende, der sender deres dyrebareste på indsats, gang efter gang, Vi må love hinanden, at de altid kan forvente, at deres dyrebareste vender sikkert retur.