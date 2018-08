Haderslev: En "skyline" med fem af landsdelens kendte og beundrede bygningsværker Dybbøl Mølle, Schackenborg Slot, Brundlund Slot, Skamlingsbanken med Frihedsstøtten og Haderslev Domkirke er med en særlig teknik trykt ind i stoffet på SønderjyskEs nye hjemmebanetrøjer. Dermed håber superligaklubben at markere, at man har hele den syd - og sønderjyske region i ryggen.

Landsdelens landshold

Foruden den sønderjyske skyline kommer spillerne også til at have alle landsdelens byer med sig i kamp. For på indersiden af den nye hjemmebanetrøje er hver eneste by med over 200 indbyggere påtrykt. Fra nord til syd, fra øst til vest.

Således vil spillerne altid blive mindet om, hvem de kæmper for. SønderjyskE er nemlig landsdelens landshold, der stiller op og kæmper for hver eneste sønderjyske by og individ. Med alle bynavnene trykt ind i trøjen cementerer SønderjyskE kærligheden til Sønderjylland og det nære forhold til syd - og sønderjyderne.

De fire SønderjyskE værdier følger desuden spillerne: Hårdt arbejde, Sammenhold, Ydmyghed og Ansvarlighed.