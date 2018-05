Ny Rema-købmand var rørt til tårer ved åbningen

I 17 år har Martin Hye-Lang drømt om at blive købmand i sin hjemby Haderslev.

HADERSLEV: Parkeringspladsen ved byens nye Rema 100 på Chr. X's Vej 2 blev hurtigt fyldt med biler ved åbningen torsdag morgen.

Men der var også flere af de ventende kunder, der var kommet til fods eller på cykel.

Det var beboere fra Nordbyen, der i flere år har savnet en nærbutik.

Blandt andre Inger Møller, der i 52 år har boet på Kongevej.

- Jeg har virkelig manglet en nærbutik, for jeg har ingen bil længere, kun min cykel. Jeg glæder mig over, at jeg lige kan smutte herop og handle nu, fortalte hun.

Også byens to andre Rema-købmænd i Sejlstensgyde og på Simmerstedvej var mødt op for at bakke Martin Hye-Lang og familien op på åbningsdagen.

Det var også erfarne ekspedienter fra de to andre butikker, der sad ved kasserne fra morgenstunden, så den nye købmand og hans ansatte kunne byde rigtigt velkommen til de mange kunder, der kom væltende ind, da den røde snor blev klippet af borgmester H.P Geil og købmandsparrets ældste søn, Emil, på ni år.

- Velkommen allesammen. Jeg har ventet på det her i 17 år, så det er en stor dag for mig, sagde en rørt købmand Martin Hye-Lang.

Til de første 200 kunder var der røde roser, som købmanden stod ved indgangen og delte ud sammen med sin kone Anja og deres tre børn.

Kunde Flemming Nielsen havde også kun ros til overs for den nye Rema-butik.

Han var kommet til åbningen for at teste, om han måtte have hunden med ind.

- Det måtte jeg gerne, så her kan jeg godt handle, sagde Flemming Nielsen, som er tidligere soldat og lider af Post Traumatisk Stress.

Derfor har han altid sin servicehund Dolly ved sin side.

- Hun giver mig ro, så jeg kan fungere, fortalte han.