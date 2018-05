Ny Rema-købmand er klar til åbningsfest

Torsdag den 17. maj åbner Rema 1000 på hjørnet af Christian X's Vej og Christiansfeldvej. I spidsen for den nye butik står købmand, Martin Hye-Lang, som sammen med sin kone, Anja Hye-Lang, kommer til at drive butikken i bedste familiestil.

HADERSLEV: Mor Jutta gør rent ved kassen.

Lillebror Christoffer sætter varer på plads.

Konen Anja er i gang med at flytte biler, for parkeringspladsen skal fejes.

Ja, hele familien Lang er i gang med at gøre klar til åbningen af Nordbyens nye Rema-butik, der åbner torsdag før pinse.

- Da vi kom herop sidste mandag, var her helt tomt, så ugen er gået med at sætte varer på plads og indrette butikken. Nu har vi faktisk klar, undtagen med ferskvarerne, fortæller købmand Martin Hye-Lang.

Det er anden gang, at han er med til at åbne en helt ny Rema- butik.

Men sommerfuglene i maven er de samme.

- Selvfølgelig er jeg da spændt, siger Martin Hye-Lang og smiler.

De seneste år har han drevet en Rema-butik i Aabenraa og pendlet fra Haderslev, hvor han bor med sin kone og tre børn.

- Jeg har altid gerne ville hjem til Haderslev, så er utrolig glad for at få muligheden for at blive købmand i den nye butik her i Nordbyen. Området har manglet en dagligvarebutik i flere år, og vi har jo Omkørselsvejen lige herude, som jeg tror vil blive en stor kilde til vores salg, konstaterer købmanden.

Han kommer til at drive butikken sammen med sin kone Anja Hye-Lang og har desuden også ansat sin lillebror Christoffer Lang som souschef i butikken.

De to brødre har tidligere arbejdet sammen.

- Det har jo været en drøm for os i mange år at komme til det igen, for vi har et rigtigt godt samarbejde, smiler Martin Hye-Lang.

Christoffer Lang er uddannet i samme butik i Haderslev som sin storebror og har en del år på bagen som souschef i både Rema 1000 i Vejle og Løvbjerg i Vejen.

Ud over de to familiemedlemmer har købmanden foreløbig 15 ansatte i butikken.

Han lægger vægt på god kundekontakt og service.

- Det betyder meget for os, at kunderne føler sig godt tilpas i vores butik, fastslår købmanden.

Købmandsparrets tre børn på henholdsvis ni år, tre år og 11 måneder kommer også til at tilbringe mange timer i butikken.

Allerede på åbningsdagen vil kunderne kunne møde alle tre børn og dermed komme til at kunne hilse på hele familien.