Ny Rema-købmand er kendt af mindst 1000 i forvejen

Martin Hye-Lang

Martin Hye-Lang, 34 år, født og opvokset i Starup.



Under sin handelsskole-tid begyndte han som service-kassemedarbejder i Rema 1000 i Sejlstensgyde.



Efter sin læretid i Kvickly Vojens kom han tilbage til butikken i Sejlstensgyde som souschef.For fire år siden fik han muligheden for at få sin egen Rema 1000 butik på Nyløkke i Aabenraa - en butik han nu har solgt for at blive købmand i Haderslev.



Han er gift med Anja og far til Nanna på ni måneder, Freja på tre år og Emil på ni år.



Familien bor selv i Nordbyen.