Ny 10. klasse med på VGIE

Vojens: Det bliver en helt ny 10. klasse, som 133 elever på Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole, VGIE, kommer til at gå på i det kommende skoleår. Her bliver der nemlig større frihed for eleverne til at vælge undervisning efter deres interesser eller planer for fremtiden.

Forstander på Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole, Tommy Mikkelsen, fortæller, at den nye 10. klasse tilbyder fire forskellige spor, der forbereder dem til ungdomsuddannelserne STX, HTX, HHX, EUX og EUD. Eleverne kan nemlig vælge mellem forskellige overbygninger: Globalt Udsyn, Handel og Erhverv, Håndværk eller Naturvidenskab.

Derudover bliver der også plads til at dyrke sportsinteresser.

- Vi har bygget denne nye 10. klasse op i tæt samarbejde med gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler, så de fire overbygninger repræsenterer alle ungdomsuddannelserne. På den måde er der noget for alle eleverne, lige meget hvad de drømmer om i fremtiden, siger Tommy Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole har plads til cirka 190 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Eleverne kan vælge mellem ni forskellige linjer, hvor de kan udvikle deres færdigheder inden for deres sportsgren.

Der er mulighed for at opleve VGIE på egen hånd, når der er åbent hus til Efterskolernes Dag 30. september fra kl. 13-17.