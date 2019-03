HADERSLEV: Tirsdag var der en nyhed på torvedag.

Det var Inge-Lise Jepsen fra Hoptrup, som var kommet til byen med sin Food Truck "Inge-Lises Smørrebrød".

Inge-Lise satser på at at være på torvedage i Haderslev hver tirsdag og fredag, hvor hun vil sælge sit frisksmurte smørrebrød.

- Hver torsdag vil jeg stå i Vojens ved Rema 1000. Jeg skal også ud og snakke med ABC Lavpris i Gram, om jeg kan få lov at stå der én dag. Så er ugen vist også ved at være belagt, konstaterer Inge-Lise med et smil.

Hun har tidligere været selvstændig vognmand og kørt for Flextrafik.

- Men det var der ikke rigtig noget økonomi i, så jeg skulle finde på noget andet, fortæller hun.

I mange større byer er det blevet populært med rullende madvogne.

Inge-Lise har investeret 60.000 kroner i sin Food Truck, som er købt brugt og hentet i Roskilde.

- Jeg har altid godt kunne lide at stå i en køkken. For fire måneder begyndte jeg at skrive sammen med én kvinde i København, som hedder Lykke og har sådan en vogn, så det er sådan set hendes skyld, at jeg står her i dag, fortæller Inge-Lise med et smil.

Haderslev by har stået uden en rigtig smørrebrøds-forretning, siden at Lenes Smørrebrød & andet Godt på Jomfrustien lukkede ved årsskiftet, og Tina's Diner i Starup overtog både Lene og smørrebrøds-produktionen.

Inge-Lises ser pølsevognen som sin nærmeste konkurrent.

- Udover at stå her og sælge smørrebrød, så tager jeg også gerne ud til familiearrangementer med natmad, hvis man ønsker det. Man kan hyre mig og min vogn til alle mulige arrangementer, fortæller Inge-Lise Jepsen.