Nu kommer der turbo på udviklingen af Haderslev midtby

Kontant støtte på 750.000 kroner skal supplere kommunens egne midler til at undersøge, hvordan bymidten fortsat er attraktiv at komme i. Handelen er under pres.

HADERSLEV: Efter at Realdania har sendt 750.000 kroner til Haderslev Kommune er der i alt lidt over en million kroner til at undersøge, hvordan bymidten også i fremtiden er attraktiv at komme i. Realdania har i forbindelse med en indsats kaldet "Hovedbyer på forkant" sendt 75 millioner kroner til 11 kommuner, der vil styrke bymidten i deres hovedbyer. Støtten skal bruges på at udvikle strategiske planer, der skal vise veje til at skabe nyt liv og aktiviteter, og borgmester H.P. Geil (V) vurderer, at Haderslev er kommet i betragtning, fordi Jomfrusti-projektet er sat i værk.

For så åbner man for nye muligheder for cafeer og nye butikker. H.P. Geil

Byen bindes sammen Projektet skal binde den historiske bykerne sammen med havnefronten, og det mest synlige tegn indtil videre er byggeriet af en ny stor biograf. I en pressemeddelelse begrunder Realdania de mange millioner med, at bymidten i næsten alle hovedbyer er under pres. Handel udgør en stadig mindre del af gågadernes liv, og intet tyder på, at tendensen vil ændre sig. Især danskenes voldsomme lyst til at handle via internettet har vist sig som en mavepuster for detailhandlen.