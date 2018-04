Nu kommer dambåden: Hvad skal hun hedde?

Det gode skib ankommer i næste uge til Haderslev Dam og skal have et navn. Styregruppen bag dambåden udskriver derfor en konkurrence om at komme med et bud på det bedste navn.

Haderslev: Frida, Margrethe II, Haderslev eller måske bare Mary...? Tirsdag ankommer dambåden til Haderslev og det gode skib skal have et navn - ud over "dambåden".

Det, der startede som en god ide og en folkeindsamling, er nu en realitet, anlægsbroerne er sat op, restaurant Damende er klar til at tage imod gæster fra søsiden og salget af billetter er begyndt.

Men det går altsammen ikke uden et navn og en dåb til skibet. Derfor udlodder styregruppen bag Dambåden nu seks billetter til en tur med dambåden plus en middag på vandrehjemmet til den eller de, der kan komme på det bedste navn. En dommerkomite vil herefter udvælge de bedste forslag.

Tidligere redaktør og forfatter til bogen om dambådskatastrofen, Flemming Just, fortæller, at flere dambåde gennem mere end 100 år har haft meget forskellige navne.

Efterfulgt af hinanden har fire turbåde stået for turistsejladsen gennem det meste af 1900-tallet.

Det begyndte i 1902, da den lokale erhvervsmand F. M. Starcke byggede "Frieda" og søsatte båden til den første sejlads. Helt præcist i pinsen den 4. maj.

Der findes ikke mange oplysninger om båd eller sejlads. Heller ikke hvor længe "Frieda" sejlede på dammen.

Men i 1939 fik båden i hvert fald en efterfølger i "Turisten" - dambåden, der den 8. juli 1959 udløste en af de værste danske skibskatastrofer på ferskvand. 57 mennesker druknede eller brændte ihjel som følge af ulykken. "Turisten" måtte kun sejle med 35 passagerer, men der var 93 mennesker ombord den julidag.

I skyggen af den gruopvækkende katastrofe lå damsejladsen de følgende fem år stille. Men så i 1964 købte et nystiftet selskab med skorstensmester L. Nielsen som formand en ny dambåd hos B&W i København. Båden var bygget i 1914, havde plads til 85 passagerer og blev navngivet efter kroen på dammens sydside - "Paragraf 5".

Denne dambåds levetid blev dog kort. "Paragraf 5" var for gammel. Efter fem år i 1969 var det slut, men en ny dambåd var klar til at tage over.

Det var "Margrethe". Båden, der havde sejlet på Furesøen, havde kioskejer Josef Barasinski købt på Sjælland og den fortsatte nu med damsejlads i Haderslev. Båden var langt mere moderne end forgængeren, men heller ikke ny. Alligevel sejlede den på dammen i 20 år, efter at Haderslev Turistforening havde købt den i 1973 af Barasinski.

"Margrethe" blev i 1993 solgt til turistforeningen i Viborg, hvor båden fortsat sejler. Dambådssejladsen i Haderslev har i samme periode været nedlagt.

Men det arbejder styregruppen Haderslev Dambåd som bekendt på højtryk for at lave om på. Planen om at søsætte en splinterny, moderne og eldreven dambåd i 2017 skrider frem i takt med folkeindsamling og sponsorater fra fonde og det lokale forretnings- og erhvervsliv.