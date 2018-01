Nu kan du snart booke en hal over nettet

Haderslev: Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune har besluttet at indkøbe it-systemet Conventus til alle foreninger. Conventus er et booking-, finans- og administrationssystem, som allerede i dag bruges af flere foreninger i kommunen. Aftalen indeholder gratis brug af Conventus i tre år. It-systemer fra firmaet Conventus skal fremover aflaste foreninger, haller og forvaltningen i det daglige arbejde. I løbet af 2018 bliver Conventus også kommunens nye bookingsystem, men ikke alene for kommunens haller og gymnastiksale, men også de selvejende haller vil tage systemet i brug. Ønsker til haltider, booking af lokaler og ajourføring af foreningsregister er nogle af de arbejdsområder, der i fremtiden vil blive styret via Conventus.

Informationsmøde

- Vi er rigtig godt tilfredse med, at vi har fundet et system, der står en enig projektgruppe bag. Så indledningsvis skal lyde en tak til de interessenter, der har været med i processen. Med implementeringen af Conventus får hele Haderslev Kommunes frivillige og forvaltning et redskab, der gerne skulle lette det daglige arbejde. Med indførelsen af flere digitale løsninger har vi på dette område taget et skridt til opfyldelse af nogle af målsætningerne og handleplanerne i Kultur- og Fritidspolitikken" siger Kjeld Thrane, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid i en pressemeddelelse. Torsdag den 1. februar afholder Haderslev Kommune i samarbejde med Conventus og DGI et informationsmøde om det nye it-system. Mødet foregår fra kl. 18.30-20.00 i SE Arena. /EXP