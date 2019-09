Nu kan du give dine flaskepenge til Haderslev Gymnastikforening

Føtex Haderslev har indledt et samarbejde med Haderslev Gymnastikforening, der går ud på, at kunderne nu kan donere deres pant direkte til foreningen.

HADERSLEV: Varehuschef Palle Løgstrup fra Føtex Haderslev er spændt på, hvor mange penge han til februar kan sende videre til Haderslev Gymnastikforening.

Når kunderne afleverer deres flasker i flaskeautomaten i Føtex Haderslev, kan de som noget helt nyt vælge at donere deres pantpenge til den lokale forening.

Tidligere var det Organisationen Læger uden grænser, som kunderne kunne vælge at donere sine pantpenge til i landets Føtex'er.

- Men nu har vi fået mulighed for at finde nogle lokale aktører, som kunderne kan donere deres pant til. Der er jo et hav af foreninger, der arbejder med motion og bevægelse, men vi har valgt Haderslev Gymnastikforening udfra, at det er en forening, der favner meget bredt og har medlemmer i alle aldre, fortæller Palle Løgstrup.

En del af donationen skal gå til, at vi får endnu flere til at dyrke motion, også dem, som måske ikke kan betale et fuldt kontingent i gymnastikforeningen.

Palle Løgstrup forventer, at antallet af donationer ved pantautomaten vil stige, nu da folk har fået mulighed for at støtte et lokalt formål.

- I gennem årene er det blevet doneret et anseelig beløb til Læger uden Grænser. Vi tror på, at i og med, at det er en lokal forening, man kan støtte, så vil endnu flere trykke på giv-knappen, når de står ved automaten og skal vælge, siger Palle Løgstrup.

Foreløbig har Føtex lavet en aftale med gymnastikforeningen, der varer et år med udbetaling første gang til februar.

- Så må vi se, hvordan det er gået, siger Palle Løgstrup, som tilføjer, at HG er garantereret et mindste-beløb af varehuset.

Pernille, som er næstformand i HG, glæder sig over det nye samarbejde med Føtex

- Vi havde slet ikke tænkt i de baner - at vi kunne få sådan en aftale. Det er jo helt unikt for os - bedsteforældre, der skal aflevere deres flasker kan nu se - ok, vi kan også støtte HG på den måde. Mange har børnebørn eller kender nogle, der går til gymnastik, og samtidig er det jo også PR for os, konstaterer Pernille Bonde Christiansen.

Ole Refshauge, formand for HG, fortæller, at foreningen har omkring 1800 medlemmer, så hvis alle nu kører i Føtex med flaskerne og donerer til HG, kan det blive til rigtig mange penge i løbet af året.

- Hensigten er at få endnu flere i bevægelse. Det er det, vi arbejder på. Det kan både være at skabe flere aktiviteter, indkøb af nye redskaber, og det kan også være hjælp til kontingent til familier, der ikke selv kan betale det. Vi vil heller selv dække omkostningerne end, at pengene går op i administration og sagsbehandling, siger Ole Refshauge.