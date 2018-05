Nu kan alle få en bid af Sønderballe

Interessen for planter og natur har bragt de lokale beboere i Sønderballe sammen. Den interesse deler de nu med turister og andre besøgende via projektet Smag Sønderballe, med ruter langs hvilke, der er plantet frugttræer og buske.

SØNDERBALLE: Det eneste der søndag eftermiddag manglede i "down-town" Sønderballe var et gadekær. En snes beboere mødtes i stedet i hovedkrydset midt i byen, forsynet med havestole, godt humør og stor respekt for arbejdsgruppens indsats, da man indviede et skilt, der fortæller om projekt Spis Sønderballe.

- Vi har plantet spiselige træer og buske, opstillet bænke i området, og tegnet to ruter man kan gå og få en smag på Sønderballe, forklarede Mette Z. Leth Schmidt.

Indvielse var en kulmination på flere års lokalt samarbejde med planlægning, plante- og vedligeholdelsesdage og fundraising, og mange har gjort en indsats: Sønderballe Ejerlav Beboerforening har finansieret Spis Sønderballe med hjælp fra den tidligere landdistriktspulje, Nordeafonden og puljen Lillebælt Lokker samt oplevelsesnetværket Haderslev.

- I Sønderballe tror vi på, at det gode liv leves lokalt og i pagt med naturen omkring os. Vi mødes om interessen for natur, landskab, planter - og det at høste fra naturens madkammer, og den historie vil vi gerne dele, lød det endvidere fra Mette Z. Leth Schmidt.