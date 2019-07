Nu igen: Haderslev vælter i sure smileyer

Ikke megen 'joy' hos Enjoy

Hos Enjoy på Jomfrustien var billedet lidt det samme, de fik også et ekstra kontrolbesøg. For her havde virksomheden ved de seneste tre besøg fået anmærkninger og endda en sur smiley, men det havde man ikke lært af, så der var ikke meget 'joy' over Fødevarestyrelsens besøg den 21. juni.

Især ikke da, det viste sig, at salater og kyllingestrimler i køledisken var alt for varme, og at der var mange forskellige forklaringer på, hvem der havde sat varerne frem og hvornår. En medarbejder sagde, at varerne havde stået siden aftenen før, det ændrede han derefter til, at de var sat ind klokken 8.15 om morgenen. Derpå kom ejerne at sagde at varerne først var sat ind 10.30 sammen morgen. Et bødeforlæg er nu under overvejelse.

Virksomheden kan forvente flere bøder, fordi der var heller ikke styr på egenkontrollen, og kontrolrapporten fra maj måned, som viste en sur smiley, var ikke hængt op. Ejeren forklarede, at man ikke havde modtaget noget med posten.