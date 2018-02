Nu flager PostNord i Haderslev også på halv stang

Ingen tvivl

Onsdagens historie fra Haderslev nåede dog flere medier landet over, og det fik PostNord til at skrive følgende tekst på sin Facebookside:

"Enkelte medier har bragt en historie om, at PostNord skulle afvise at flage på halv stang for hans kongelige højhed prins Henrik. Dette er selvfølgelig ikke korrekt. Vi er kede af det indtryk, det har givet, for PostNord har selvfølgelig Dannebrog på halv stang til ære for prinsen. For at der ikke skal herske tvivl har PostNord allerede fra i går flaget på halv stang og gør det selvfølgelig frem til bisættelsen. De få steder, der ikke havde fået Dannebrog op onsdag, får det i dag (torsdag, red.)."