Nu får Haderslev en muslimsk gravplads

Nu skal lokale muslimer ikke længere fragte deres døde langt væk, når de skal begraves. En gravplads for muslimer indvies lige efter pinse. Den kommer til at ligge i forlængelse af Assistens kirkegården i Haderslev.

HADERSLEV: Den 23. maj indvies en muslimsk gravplads i Haderslev. Dermed går et stort ønske i opfyldelse for de lokale muslimer, forklarer Finn Wetter, der sidder i Haderslev Domsogns menighedsråd, hvor han har plads i kirkegårdsbestyrelsen:

- Det er naturligt, at man har brug for at få begravet sine døde, uanset om man er kristen, ateist, jøde, muslim eller noget andet. Enhver kan sætte sig ind i ønsket om at kunne begrave sine pårørende i nærheden af, hvor man selv bor. Derfor er vi glade for, at vi har kunnet hjælpe Islamisk Forening med at etablere en begravelsesplads for den muslimske befolkningsgruppe.

Kirkegårdsbestyrelsen fik i marts måned sidste år en henvendelse fra Islamisk Forening, der ønskede at få et område, hvor de kunne begrave de lokale muslimer, og det får de nu. Der bor cirka 1000 muslimer i Haderslev Kommune, og vis man som muslim ønsker at benytte sig af gravpladsen, gælder de samme regler for betaling, som gælder for andre, der ikke er medlem af folkekirken.

- Vi regner med der bliver omkring 10 begravelser pr. år på gravpladsen. Muslimerne bruger ikke kapellet. Den religiøse markering starter enten på sygehuset eller i eget hjem, og kisten føres så til den nye begravelsesplads, hvor der også er en religiøs højtidelighed, fortæller Finn Wetter i en pressemeddelelse.