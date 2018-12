Nu er vejen ikke længere så brydsom for Johannes

"Var vinden derimod i vest, drev den bort fra gammel Jørgen og Grethes hus, og så kom vi ud i laden, hvor der også var bedre plads til, at vores far kunne mishandle os på. Desværre er der oftest vestenvind i Danmark, og den dag i dag giver den vind mig triste minder om lyden af alle de fortvivlede drengeskrig den kvalte og tog med sig mod øst".

De barske vilkår til trods blev han en af landets største Toyota-forhandlere og fik megen succes, men sårene, som ingen kunne se, var der stadig. Johannes Jensen udgav derfor bogen, Ad brydsomme veje, for at få mere ro i sjælen. Barndommens triste minder skulle ud af kroppen.

GABØL: I 2009 udgav Johannes Jensen i en alder af 79 år sine erindringer om en forfærdelig barndom i Åbøl og Gabøl/Nustrup-området, hvor han voksede op med en ondskabsfuld far, der slog og mishandlede Johannes og hans bror, der begge var født med læbeganespalte, hvilket faderen sjældent forsømte at nedgøre. Mishandlingen har gav Johannes mange sår på sjælen.

Bogen har klaret sig pænt, selv om jeg har haft omkostninger i forbindelse med udgivelsen. Men jeg har ikke brug for pengene, og udgivelsen handlede aldrig om penge for mig, derfor har jeg doneret overskuddet til velgørenhed.

Første udgave af Ad brydsomme veje fik lidt kritik for at have en anonym forside, det er der nu rettet op på i den anden udgave. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

Beslutningen om at skrive bogen, traf han ved et selskab i barndommens land.

- Jeg sad for nogle år siden ved min lillesøsters 60-års fødselsdag, da en mand rejste sig og holdt en tale. I talen erindrede han blandt andet min »glante« far. For mine forældre var velansete i barndommens nabolag. Den tale var en medvirkende årsag til, at jeg besluttede mig for at skrive mit livs erindringer, fortalte Johannes Jensen til JydskeVestkysten i 2009.

Bogens primære formål var at lindre smerten og slippe de triste tanker, og i dag fortæller Johannes Jensen, at det til en vis grad er lykkedes. Han har fået mange tilkendegivelser efter den første udgivelse, holdt flere foredrag og fået mere end 60 breve fra læsere, der har syntes godt om bogen, hvis udgivelse også var en brydsom proces.

Men første oplag er nu solgt, og overskuddet herfra har forfatteren skænket til en international hjælpeorganisation, der arbejder ud fra hospitalsskibet Africa Mercy.

- Jeg har ikke brug for pengene, og udgivelsen handlede aldrig om penge for mig, forklarer Johannes Jensen, hvis donationerne er målrettet operationer af mennesker, der, som han selv, er født med læbe-ganespalte.

Bogen er også blevet indtalt som lydbog, så også mennesker med læsevanskeligheder kan lære af Johannes Jensens erindringer, der fylder 686 sider, og det glæder den standhaftige forfatter.