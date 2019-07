Nu er omdiskuteret kunstværk blevet fjernet: Vi har samlet byen om en skamplet

Haderslev: Meningerne har været mange. Tankerne har været store. Og målet er blevet opfyldt.

Kunsthal 6100 inviterede i marts kunstneren Rune Bosse til at skabe et kunstværk i springvandet uden vand på Gravene. Lørdag blev det fjernet efter flere måneder med debat og diskussion om værket.

Da hun mødte op, drak Marie Dufresne fra Kunsthal 6100 kaffe via et klimavenligt sugerør af papir, og stellet på hendes briller var lilla. Men derudover var hun trukket i arbejdstøjet - klar til at grave og skovle jord og planter fra springvandet over i en trailer.

Hun er tilfreds med den debat, som kunstværket har skabt i byen. Også selvom det langt fra er alle, der har været glade og tilfredse.

- Det har været vigtigt for mig at sige, at alle ikke skulle elske det her. Det var lige så vigtigt, at nogen sagde ''ryd lortet og få noget vand deri'', for så ville det også blive en del af debatten. Det har handlet om at få folk til at snakke om, hvilke muligheder vi har med vores byrum, siger Marie Dufresne.