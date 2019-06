Nu er konen gået i køkkenet hos Vinspecialisten

Bjarne Kaare Jensen har fået konen Lone hjem til at styre køkkenet i den store vinbutik i Storegade. Mandag fik den nye café en glad smiley af Fødevarestyrelsen.

HADERSLEV: - Det var helt vildt!

Bjarne Kaare Jensen og hans kone Lone er stadig helt overvældende over den fantastiske modtagelse de fik, da de holdt Grand Opening for den nye Vinspecialisten i Storegade 25 på Skør Fredag den 31. maj.

Omkring 700 gæster og kunder kiggede forbi på åbningsdagen for at se den nye store butik, der er indrettet med vinbar og en café bagest i lokalet.

Nu er det blevet hverdag igen, og Lone er gået i køkkenet.

Den nye café åbnede den 6. juni.

- Fødevarestyrelsen har lige været forbi i dag ( mandag), og vi fik en glad smiley, fortæller en storsmilende Lone Jensen.

Hun og Bjarne kan allerede mærke, at flytningen 50 meter nede af gaden har givet flere strøgkunder.

- Vi ser rigtig mange nye kunder, også fordi vi har fået mere synlighed omkring flere af de ting, vi har i butikken. For eksempel er vores store te-udvalg kommet helt frem i vinduet, hvor det var bag disken i den gamle butik. Der er flere, der kommer ind nu og fortæller, at de ikke engang viste, at vi solgte te, fortæller parret.

I køkkenet laver Lone Jensen smørrebrød, sandwichs, tapas og andre anretninger med specialister fra butikken, som gæsterne kan sidde og nyde inde eller ude sammen med et glas.

- Jeg laver alting på bestilling, så det hele er frisklavet, fortæller Lone.

Indenfor har Vinspecialisten 36 siddepladser, og der er også udendørs servering med 28 pladser.

- Vi kunne nu godt bruge lidt bedre sommervejr, konstaterer parret.

Som noget nyt har Vinspecialisten også fået fadølsanlæg med udskænkning af økologisk øl fra Fuglsang.

Bjarne håber også, at vinbaren kan blive et samlingssted fredag efter fyraften.

I fredags var der for eksempel besøg af et større selskab, der lige skulle have en Gin & Tonic, inden turen gik videre til Nørregade, hvor der var fodboldfest, fortæller vinmanden.