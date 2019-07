Nu er der dato på åbning af Name It

HADERSLEV: Folie på ruderne på Gravene 15, der tidligere husede mange børns favorit-fætter, afslører nu, hvornår Name It er klar til at åbne.

Det bliver torsdag den 29. august, at bymidten igen får en rendyrket børnetøjsbutik. I butikken kommer der til at være tøj til børn og unge i alderen 0-16 år.

Til de små er mærket Name It, mens der kommer til at stå LMDT i nakken på tøjet til de større børn.

Håndværkerne er rykket ind i bygningen og er i gang med at gøre butikken klar til det, som ser ud til at blive en tre dage lang åbningsfest.

Name It er en del af Bestseller-koncernen og butikken bliver den første af sin slags i Sønderjylland. Den bliver også en af kædens største butikker - der bliver blandt andet plads til et legehus inde i butikken.