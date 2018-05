Nu er Vedsted Sø også mål for vinterbadning

Vinterbadning er blevet meget populært, og første sæson for vinterbaderne i Vedsted er ved at være slut. Det sluttede med kåringen af Årets Isfugl.

Vedsted: Vedsted nyder fortsat godt af at have én af landets reneste søer. Seneste nye aktivitet ved søen er vinterbadning med foreningen Vedsted Isfugle, som netop har afholdt en form klubmesterskab i vinterbadning.

Femten ud af de næsten tredive daglige vinterbadere var mødt op til "Åben sauna", som er isfuglenes sæsonafslutning. På dagen havde foreningen arrangeret en konkurrence, som skulle udnævne årets isfugl. Konkurrence gik i alt sin enkelthed ud på at være længst tid i den 12 grader kolde Vedsted sø.

Flere klarede sig til 12 minutter og to til 20 minutter. Men kun en, vinderen, kunne løbe med sejren som årets isfugl 2018. Vinderen blev Ole Bakkegaard Olesen, som med 21 minutter i vandet er den første vinder nogensinde af årets isfugl, klubmester i vinterbadning.

Medlemmerne i Vedsted isfugle kommer fra hele Haderslev kommune til Vedsted sø flere gange om ugen, og har gennem sæsonen også banket hul i isen for at bade efterfulgt af en tur i saunaen.

Formand for landsbyforeningen, Lars Boisen, var dommer ved konkurrencen. Han glæder sig over, at vinterbadning nu giver endnu en aktivitet ved søen:

- Den sø betyder alt for os. Uden den ville vi bare være en landsby som alle andre, siger han.

Ud over badegæster, trækker det rene vand også sportsfiskere, dykkere, triatleter og turister til søen. Og så må man ikke glemme cirka 2.000 besøgende til søfestivalen hvert år.

- På grund af, at vandet er så klart og rent har vi fået flere badende, når det er varmt. Der kommer så mange, at parkering er ved at være et problem, fordi det spærrer adgangsvejen til søen, hvis der skal udrykningskøretøjer ned, forklarer Lars Boisen.

Isfuglenes sæson starter igen til efteråret, og alle er velkomne til at deltage.