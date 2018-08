HADERSLEV: Torsdag eftermiddag ankom en stor BMS kran, og der blev gjort klar til at hæve den sunkne båd Tinne fra Pakhuskajen. Båden sank i lørdags af ukendte årsager. Et hold dykkere er lige nu ved at gøre klar til hævningen af båden, der tilhører Benny Bondes familie. Det sker her fredag formiddag.