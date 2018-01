Nu begynder retssagen om Noahs voldsomme død

Forsvarer frustreret over politiet

Først i slutningen af august kommer den 30 årige igen for en dommer. Igen vælger dommeren at lukke dørene, men inden han gør det, når forsvareren Gert Dyrn at udtrykke sin frustation over politiets efterforskning.

Kort før jul stilles den sigtede igen for en dommer. Han er i mellemtiden blevet 31 år. Forsvareren kæmper for at holde dørene åbne, men anklager mener, at der dermed er fare for, at der kan slippe oplysninger ud fra retsmødet, og dommeren vælger igen at lukke dørene.

Den 16. januar forlænges varetægtsfængslingen igen. Denne gang frem til retssagen, der begynder den 6. februar 2018, hvor den sigtede, ifølge anklageskriftet, blandt andet er tiltalt for "Legemsangreb af særlig rå og brutal eller farlig karakter med døden til følge således, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder".