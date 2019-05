Nu åbner nyt apotek i Føtex Haderslev

HADERSLEV: Snart får Haderslev igen tre apoteker.

Torsdag den 29. august åbner en ny apotek i Føtex Haderslev.

Apoteket bliver en filial af Middelfart Apotek, der drives af apoteker Tine Klingsten.

Hun driver også apoteks-filialer i Føtex Fredericia og Fredericia Sundhedscenter.

Det er ikke mindst på baggrund af erfaringerne herfra, at Tine Klingsten har valgt at indgå i et samarbejde med Føtex Haderslev.

Kunderne kan nemlig lide, at de kan gøre deres ærinder ét sted, og der er gode parkerings-forhold og åbent alle ugens dage.

- Vi apoteker er også prøvet af forandringernes vinde, og tilgængelighed og åbningstider er det vigtigste i dag. Det, at man laver en forretning i en forretning er noget, der er kommet for at blive, konstaterer Tine Klingsten.

- Apoteket vil også være en naturlig forlænget arm i forhold til sundhedscentret, konstaterer varehuschef Palle Løgstrup, som har store forventninger til det kommende samarbejde.

Det nye apotek i Føtex Haderslev får navnet Haderslev Krone Apotek.

Tine Klingsten forklarer, at navnet er inspireret af Christian den 4's, Frederik den 2's og Hertug Hans tilknytning til Haderslev.

For at skabe plads til det nye apotek flytter Føtex rundt med café-området.

Varehuschefen er dog sikker på, at pladsen til apoteket er givet godt ud.

- Vi går i gang med at bygge om i uge 25, hvor området vil blive afskærmet, fortæller Palle Løgstrup.

Føtex Haderslev er det sidste af byens tre store varehuse, der indgår i et ekstern samarbejde.

Meny har i dag både posthus og Lagkagehuset, mens Kvickly har Løve Apoteket.

Palle Løgstrup, som også er formand for Haderslev Butikker, tror, at vi i fremtiden vil se endnu flere butikker slå sig sammen.

- Tilsammen kan vi gøre nogle flere ting, og det kan måske også være til inspiration for andre detailhandlende i byen, siger han.

Haderslev Krone Apotek kommer til at fremstå som et topmoderne apotek, der blandt andet får installeret et robotlager, så næsten alle recepter ekspederes med det samme.

Udover udlevering af receptpligtig medicin får Haderslev Krone Apotek også et bredt udvalg af håndkøbsvarer, vitaminer og mineraler, der supplerer varehusets øvrige parfume-afdeling.

Apoteket vil holde åbent alle ugens syv dage.