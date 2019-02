Nordeuropas største vingefang er i fokus på Ørnens Dag

Den besked holder ikke helt vand - man kan faktisk komme i tvivl, men søndag 24. februar kl. 10 til 14 behøver man ikke være i tvivl. For her står dygtige ornitologer klar med kikkerter og teleskoper ved Slivsø, og de skal nok udpege "luftens konge" for alle interesserede. Arrangementet foregår fra p-pladsen ved Bræråvej - og som det ofte er i naturen, så er der hverken tilmelding eller entre.

Haderslev: Rigtig mange mennesker har de senere år fået den store oplevelse at se en ørn over Slivsø. Det er næsten altid en havørn, der siden starten af 1990'erne er genindvandret til landet efter næsten 100 års fravær. Havørnen er en imponerende fugl, der ikke kræver den helt store fugleviden for at blive genkendt. Med sine næsten 250 centimeter store vingefang er det Nordeuropas største rovfugl, og blandt ornitologer lyder "læresætningen; er du i tvivl, var det ikke en havørn".

Succeshistorie

I en fuglefauna, der alt for ofte er præget af negative historier om færre og færre fugle, er havørnen en succeshistorie - men måske på en lidt billig baggrund. Der har nemlig været havørn i Danmark siden istiden, men i starten af 1900-tallet blev den - som så mange andre rovfugle - betragtet som et skadedyr, og intensiv jagt udryddede den danske bestand. Heldigvis overlevede den i andre lande, og fra begyndelsen af 1990'erne genindvandrede fuglen, så vi i dag har omkring 80 ynglepar fordelt over hele landet.

Med et lidt mere moderne natursyn og almindelig velvilje fra befolkningen har havørnen fået plads til igen at blive en del af Danmarks natur, og nu har vi ikke bare et voksende antal ynglende havørne, vi bliver også hver vinter besøgt at et stort antal ørne fra vores nordlige nabolande. Således blev der i vinter talt over 300 havørne.