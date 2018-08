- Vi skaber et fælles pædagogisk rum, som er godt for børnene. Fra helt små får de en genkendelighed, som de kan bruge gennem hele skolelivet. Udover det kan vi nemmere samle frivillige kræfter på tværs af forældre i skole og børnehave til arrangementer, siger børnehaveleder Bodil Haller.

Der blev ikke klippet nogle snore, men i stedet blev to snore sat sammen for at illustrere de to institutioners sammenlægning. Det er en sammenlægning, der skal gøre hverdagen mere tryg for børnene og forene frivillige kræfter til forskellige arrangementer.

De smilende børn skal have glæde af et fælles pædagogisk rum.Foto: Timo Battefeld

Børnehuset skal gøre landsbyen attraktiv

Foran indgangen til det ny-renoverede børnehus fortalte formanden for Børn- og familieudvalget i Haderslev Kommune, Henrik Rønnow (S) om sin begejstring for både medarbejdere og de ildsjæle, der har været med til at føre projektet ud i livet. Og det var en stafet, som skoleleder Kim Christiansen samlede op.

- Nogle gange bliver drømme til virkelighed. Det har været en lang proces, for vi har været rundt og se andre steder, hvor man har gjort noget lignende, og så er der den politiske proces, der også tager tid, siger han.

- Det er et projekt, der skal gøre landsbyen attraktiv. Vi vil gerne knække koden i forhold til at få flere til at bosætte sig her. Det er en inspiration, vi har søgt andre steder, og nu håber vi, at andre vil komme her for at se, hvad vi har gjort, siger skolelederen.

I børnehuset i Øsby er der 120 børn i alt. Der er otte fuldtidsansatte og yderligere tre fuldtidsansatte i SFO-delen. Derudover kommer der ansatte fra Starup Skole for at undervise.