Nørregade bliver til gågade

Hos Fratelli har de en plan klar for, hvordan de vil lave udeservering. Fra restauranten og tre meter ud skal der etableres mulighed for udeservering. Det er samtidig på det smalleste sted af Nørregade. Men der kan kommer redningskøretøjer og busser forbi. Arkivfoto

Haderslev Kommune indsnævrer fra den kommende uge og frem til 15. september en del af Nørregade, som bliver til gågade-zone. Det sker for at give plads til forsøg med udeservering.

Haderslev: Nu er det så vidt for folkene bag restaurant Fratelli. Mandag går folk fra driftsafdelingen i Haderslev Kommune i gang med at lave ændringer i trafikken i Nørregade. Dermed bliver der banet vej for, at et længe næret ønske for Fratelli-brødrene kan gå i opfyldelse. Frem til den 15. september får de nemlig midlertidigt mulighed for at etablere udeservering foran deres restaurant. - Vi har været i dialog med restauranten, som er meget ivrig, og vi har har været i dialog med politiet, siger trafikplanlægger Mette Jannsen fra Haderslev Kommune.

Baggrund I forbindelse med afprøvningerne på Gravene, i Hertugens Baghave og ved Møllestrømmen kom der forslag om at lave afprøvning med udeservering i Nørregade. Fratelli har længe haft planer klar for udeservering.



Afprøvningen falder i tråd med, at arbejdet på den inderste del af Jomfrustien - fra Nørregade til Teaterstien går i gang. Her skal der klimasikres og skabes byfornyelse.

Et spor Det er nemlig ikke sin sag bare at lave udeservering med borde og stole. Netop ud for Fratelli er Nørregade nemlig smallest. - Og der skal være plads til at komme forbi for både busser og redningskøretøjer, siger Mette Jannsen. I stykket mellem Nørregade 4 til Nørregade 6-8 indsnævres gaden derfor til et spor og bliver til gågade-zone. Det betyder, at bilister skal tage særligt hensyn til fodgængere, og at hastigheden maksmialt må være 15 kilometer i timen. Da Nørregade i forvejen ligger i en parkeringsforbudszone, kommer ændringen ikke til at betyde noget for parkering. Men mens afprøvningen står på, vil der i samme del af gaden også være standsningsforbud.

Jomfrusti-projektet Mette Jannsen oplyser, at bilister fortsat må køre gennem Nørregade fra Torvet mod Gammelting, men selvfølgelig skal tage særligt hensyn til fodgængere. Busser, taxa'erne og myndigheder må fortsat køre i den modsatte retning, hvilket betyder, at der ikke ændres i køreplanerne for bybusserne. Arbejdet med at indsnævre Nørregade ved Fratelli foregår mandag og tirsdag. Det er ikke den eneste ændring, der kommer til at ske med trafikken i den kommende tid. I uge 20 begynder et stort anlægsarbejde på strækningen mellem Nørregade og Teaterstien. Arbejdet, der er en del af det store Jomfrusti-projekt, kommer til at vare til efteråret, og i hele perioden vil Jomfrustien på denne del derfor også være spærret for trafik.