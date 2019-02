HAMMELEV: Søndag aften blev der fisket to bilnøgler op af en boks hos et firma på Lysbjergvej. På p-pladsen stod der to Mercedes-Benz. Begge blev stjålet og er ikke fundet igen.

Den ene er en sort Mercedes Sprinter kassevogn med registreringsnummer VX 97 669. Den anden er en sølvgrå Mercedes GLX 166 personbil på svenske plader med registreringsnummer YDN 908.