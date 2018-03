Noahs onkel: Groft at ingen holdes ansvarlige for Noah død

Flere af Noahs familiemedlemmer havde på fornemmelsen, at den 31-årige ville blive frikendt for Noahs død, alligevel blev de dybt rystede, da dommen faldt.

SØNDERBORG: Noahs onkel Johnny Ry havde næsten svært ved at trække vejret i pausen der fulgte efter frifindelsen af den 31-årige, der i et år har været tiltalt for at forvolde nevøens død.

Efter at have hørt anklageren og forsvarerens argumenter for straffen for de to forhold, som den 31-årige var kendt skyldig i, henholdsvis ni måneder og fire måneder, valgte han og den øvrige familie at køre hjem, de magtede bare ikke at høre mere, fordi den 31-årige var jo blevet frikendt for alle tiltaler for vold mod Noah.

-Det var godt nok ikke det resultat, jeg havde forventet, men det kommer desværre ikke bag på mig. Der er begået så mange fejl i denne sag, sagde Johnny Ry og fortsatte:

- Det er groft, at ingen holdes ansvarlig for Noahs død. Så i bund og grund er det gratis at slå et lille barn ihjel, fordi der er ingen, der straffes for det.