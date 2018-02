Noahs mor til 112: Hans hjerte slår vist ikke, han er også helt bleg

Retssagen mod den 31-årige mand, som er tiltalt for at have forvoldt halvanden år gamle Noahs voldelige død, begyndte tirsdag ved et nævningeting i Sønderborg.

Præcis på etårsdagen for halvandet år gamle Noah Rys død, begyndte retssagen mod hans 31-årige stedfar, som er tiltalt for at have forårsaget hans død i Noahs egen seng i deres fælles hjem i Sommersted. Den 31-årige mand nægtede både den grove vold mod Noah, to andre forhold om vold mod Noah samt et forhold om vold mod et af hans egne børn.

Forinden havde dommer Kirstin Bergh lige sikret sig, at der blandt de godt 20 tilhørere i nævningesalen ikke var nogen, som skulle vidne senere i sagen. Ingen gav sig til kende. Men ikke ret langt inde i anklager Christina Bork Hansens fremlæggelse af sagen blev retsbetjenten gjort opmærksom på, at der vist sad et vidne blandt tilhørerne.

Det var Noahs mormor. Hun bekræftede, at hun var til stede, men forklarede, at hun ikke var indkaldt som vidne - endnu. Hun stod dog på vidnefortegnelsen, som Kirstin Berg så læste op for en sikkerheds skyld. Så mormor måtte forlade retten. Så kommer indkaldelsen en af dagene.