Noahs hund er blevet bortført

Sagen om dødsvold mod den halvandet år gamle dreng har taget en ny drejning: Noahs hund kan være stjålet som et forsøg på at påvirke et vidne. Det mener hundens nuværende ejer.

Jens Olsen mener derfor, at tyvene er gået direkte efter at bortføre hunden. Indbruddet er tilsyneladende sket fredag mellem klokken 00.20 og 00.50.

Allerede natten til fredag lavede han et opslag på Facebook, om at hunden var stjålet.

Hunden skal hjem

- Ser du det som en trussel?

- Nej, Men vi er flere, der mistænker, at det er for, at de kan få mig til at ændre udsagn eller et eller andet, men det får de ikke en skid ud af. Hunden skal bare hjem.

- Har du fået nogen henvendelser, inden det her skete, at nogen gerne så, at du ikke vidnede?

- Nej.

- Hvorfor tror du det så? Er der nogen, der har kommenteret, at de ikke var så glade for dit vidneudsagn?

- Nej, men nu kender vi nogle af de mennesker der, og vi ved, hvordan de er. Så det kan næsten ikke være andet. Der er ikke nogen, der stjæler en ni år gammel hund. De har gået specifik efter den; ellers havde de tømt mit hjem.

Jens Olsen var oprindeligt selv sigtet i sagen om Noahs død. Han boede sammen med Noah, Noahs mor og stedfar, samt tre voksne hunde og et kuld hvalpe, da Noah blev fundet død den 6. februar 2017. Noah blev halvandet år gammel.

Fia er en ni år gammel hunhund af blandingsrace.