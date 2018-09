Noah-sagen i landsretten: få et hurtigt overblik her

Byretten: Flere mulige gerningsmænd

Byrettens dommere og nævninge mente, at der var to andre, der havde haft lige så stor mulighed for at udsætte Noah for dødsvolden: Noahs mor eller Jens, en logerende i huset. Denne havde i over et år også været sigtet for Noahs død, men havde hele tiden, på nær de første 24 timer, været på fri fod. Få uger før retssagen i byretten, fik Jens et brev om, at anklageren frafaldt sigtelsen.

Med flere mulige gerningsmænd blev Jesper derfor frikendt for alle tilfælde af vold mod Noah. Til gengæld blev han fundet skyldig i et tilfælde af vold mod sin egen søn, ved at have smidt ham hårdt ned i sengen, lige som han blev fundet skyldig i at have været i besiddelse af stoffer, og det gav ham en fængselsstraf på fire måneder, som dog blev udlignet af den lange varetægtsfængsling. Men 14 dage efter dommen valgte statsadvokaten at anke kendelserne i fuldt omfang. Det betyder, at hele sagen begynder forfra.