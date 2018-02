Noah-sagen dag tre live: Hvem reagerede egentlig på mistanker?

SØNDERBORG: På retssagens første dag blev anklagerne mod den nu 31-årige, JH, der er tiltalt for at have forvoldt den lille drengs død, præsenteret. Herefter afgav den tiltalte sin forklaring. Det fortsatte han med på andendagen, og efter cirka halvanden time satte Noahs mor sig i vidneskranken og afgav sin forklaring.

I dag er det blandt andet tidligere naboer og medarbejdere fra Ehlershjemmet, der skal afgive forklaring.

Få måneder før Noah døde, var den 31-årige indskrevet på Ehlershjemmet for at få sin forældreevne vurderet, da han ønskede at få sine biologiske børn hjem at bo i huset i Sommersted, hvor han boede med Noahs mor JR og hendes to børn, Noah og M. Opholdet på Ehlershjemmet sluttede dog i utide, da den 31-årige blev uvenner med personalet.

