Noah-sagen dag 6: Læs hvad mormoren og socialrådgiveren sagde i retten

HADERSLEV: Mandag sluttede med at retsmedicineren, der var ansvarlig for obduktionen af Noah afgav forklaring. I dag venter en række venner til nogle af vidnerne, og i eftermiddag tager Noahs mormor plads i vidneskranken.

Morgenen blev indledt med en begæring fra anklageren om, at forbyde live-blogging fra retssagen, da anklageren var bekymret for, at det kunne gøre det svært at finde et vidne, der ikke mødte op i mandags.