Noah-sagen ankes til landsretten

Statsadvokaten i Viborg har besluttet at anke frifindelsen af den 31-årige Jesper, som var tiltalt for at have forvoldt halvandet år gamle Noahs død.

SOMMERSTED: To uger efter et nævningeting i retten i Sønderborg frifandt en 31-årig mand for alle anklager om vold mod sin kærestes halvandet år gamle søn, herunder dødsvold, har statsadvokaten besluttet at anke sagen til landsretten.

Familien til Noah er lettede over beslutningen og glæder sig over, at sagen om Noahs død skal prøves igen.

Den 31-årige, der har siddet varetægtsfængslet i over et år, er selvsagt ked af det. Han havde håbet, at sagen var ovre for hans vedkommende.

- Det er hårdt for min klient, men vi kan ikke forhindre en anke, og så må vi tage den en gang til, lyder det fra den 31-åriges forsvarer Gert Dyrn.

JydskeVestkysten har forsøgt at få en kommentar fra statsadvokaten til beslutningen om at anke, men det er endnu ikke lykkedes.

Den 22. marts blev den 31-årige frifundet for tre tilfælde af vold mod Noah, heraf et tilfælde af dødsvold, som fandt sted den 6. februar 2017, og som den 31-årige blev anholdt for ni dage senere.

Et flertal i nævningetinget fandt det ikke bevist, at det var den 31-årige, der havde udøvet den vold, som den halvandet år gamle dreng uden tvivl havde været udsat for. Flertallet lagde vægt på, at der var andre personer, herunder en logerende i huset, og moren til den lille dreng, som også havde haft mulighed for at udøve volden, der kostede den lille dreng livet.